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Fenerbahçe - Hatayspor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Fenerbahçe’nin bugün sahasında oynayacağı Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Fenerbahçe'nin bugün sahasında oynayacağı Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 26. Haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın 4. hakemi Yiğit Arslan olurken, müsabakanın VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Uğurlu'ya AVAR'da Emre Malok ve Burak Olcar eşlik edecek.

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