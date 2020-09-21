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Fenerbahçe-Hatayspor maçının VAR'ı Koray Gençerler

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Koray Gençerler oldu. Gençerler'e, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak da Erkan Engin eşlik edecek.


Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, bu akşam Hatayspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.


Mücadelenin VAR olarak ise Koray Gençerler görev alacak. AVAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

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