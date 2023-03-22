İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, lige verilen milli takım arasında hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli takım arasında hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


İdmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.


Sarı-lacivertliler, yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da Zenit ile özel maçta karşılaşacak.

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