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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet, denge ve sakatlık önleyici çalışmalarla sona erdi. Aynı zamanda Fenerbahçe U19 Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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