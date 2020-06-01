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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertlilere, idman öncesinde korona virüs testi yapıldı.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde saat 11.00'da core çalışmasıyla başlayan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla idmanı noktaladı.


Antrenman öncesi sarı-lacivertli teknik ve idari heyete, futbolcular ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personele korona virüs testi yapıldı.

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