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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk antrenmanının ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Sivasspor'la hazırlık turnuvasında karşılaşacak.

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