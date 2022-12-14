Fenerbahçe HDI Sigorta, Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Cup son 16 turu rövanş maçında Bluenergy Daiko Volley Piacenza'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Cup son 16 turu rövanş maçında Bluenergy Daiko Volley Piacenza'yı ağırladı. 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibine aynı skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın setleri 25-22, 23-25, 24-26, 19-25 sonuçlandı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Kaan Gürbüz, Alexandre Ferreira, Yacine Louati, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer altısı ve liberolar Hasan Yeşilbudak-Burak Mert'le başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, ilk seti 25-22 kazandı. İkinci seti 23-25, üçüncü seti 24-26, dördüncü seti de 19-25 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.