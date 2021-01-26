İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Fenerbahçe, Belçika ekibi Lindemans’ı 3-0 mağlup etti.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika ekibi Lindemans'ı 3-0 mağlup etti.


Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci devre ilk maçında Belçika'nın Lindemans AALST takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Energia BELCHATOW'da oynanan mücadeleden 14-25, 19-25 ve 19-25'lik setler sonunda 3-0 galip ayrıldı.


Erkek Voleybol Takımı, ikinci devre ikinci maçında 27 Ocak Çarşamba günü Polonya temsilcisi Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.