Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Fenerbahçe, Belçika ekibi Lindemans’ı 3-0 mağlup etti.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika ekibi Lindemans'ı 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci devre ilk maçında Belçika'nın Lindemans AALST takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Energia BELCHATOW'da oynanan mücadeleden 14-25, 19-25 ve 19-25'lik setler sonunda 3-0 galip ayrıldı.
Erkek Voleybol Takımı, ikinci devre ikinci maçında 27 Ocak Çarşamba günü Polonya temsilcisi Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle ile karşı karşıya gelecek.