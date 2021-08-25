Fenerbahçe, Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı

Maçın oynanacağı Bolt Arena'da gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, saat ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen kafile, maç saatini beklemeye başladı.