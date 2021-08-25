İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Finlandiya temsilci HJK Helsinki ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı.


Maçın oynanacağı Bolt Arena'da gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, saat ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen kafile, maç saatini beklemeye başladı.

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