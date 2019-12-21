Fenerbah?e, i? sahada Be?ikta?'a kaybetmiyor

Fenerbah?e, yar?n derbi m?cadelesinde kar??la?aca?? Be?ikta?'a i? saha ma?lar?nda kaybetmiyor. Sar?-lacivertli ekip son olarak siyah-beyazl?lara Kad?k?y'de Nisan 2005'te 4-3 kaybetmi?ti.

S?per Lig'in 16. haftas?nda derbi m?cadelesinde evinde Be?ikta? ile kar??la?acak olan Fenerbah?e i? saha avantaj?n? s?rd?rmek istiyor. Bu sezon geride kalan 15 m?sabakada 25 puan toplayan sar?-lacivertliler ligin ilk yar?s?ndaki son derbiyi kazanman?n pe?inde. Sar?-lacivertli ekip, Be?ikta?'a son olarak Kad?k?y'de Nisan 2005'te 4-3 kaybederken, son 15 S?per Lig ma??n? kaybetmedi. Fenerbah?e bu m?sabakalardan 9 galibiyetle ayr?l?rken 6 ma? ise beraberlikle sonu?land?.