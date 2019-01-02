İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda yaptıkları top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmana devam etti. Ardından hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idman soğuma çalışmalarıyla sona erdi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Öte yandan antrenman öncesi futbolcularla toplantı yapan Ersun Yanal, "Şu anda bu takımın sahip olduğu en büyük güç; bu takımın taraftarı, camiasıdır. Önce bunu bilerek hareket etmeliyiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.