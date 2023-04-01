Fenerbahçe ile Beşiktaş 357. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraflar 357. kez birbirine rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ezeli rekabette iki takım Türk futbol tarihinde 357. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133 kez kazanırken, Beşiktaş da 126 kez galibiyet sevinci yaşadı. 97 müsabaka ise berabere tamamlandı. İki ekip, 1959'dan beri ligde ise 133 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak 47 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar ise 41 kez galip geldi. 45 maçta da kazanan çıkmadı. Bu yıl da sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0'lık sonuçla tamamlanmıştı.

Derbi beraberlikleri dikkat çekiyor

Beşiktaş ile oynadığı son 4 lig maçında sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynadığı maçta da tabelaya 2-2'lik beraberlik yansıdı. Ev sahibinin gollerini Mergim Berisha ve Mesut Özil atarken, siyah-beyazlılar Josef de Souza ile yanıt verdi.

İç sahada 28 puan topladı

Bu sezon evinde oynadığı 12 Süper Lig maçının 9'unu kazanan Fenerbahçe, 2 kez rakiplerine boyun eğdi. Sahasında 28 puan toplayan sarı-lacivertliler rakip filelere 35 gol atmayı başarırken, kalesinde 15 gol gördü. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında oynadığı 6 maçta da mağlup olmazken, 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Golcüler takımı sırtlıyor

Fenerbahçe bu sezon hücum yönünden verimlilikle dikkat çekiyor. Ligde 24 müsabakada rakip filelere 61 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla göz doldurdu. Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde 25 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 16'sını Kadıköy'de kaydetti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle son haftalarda formasından uzak kalan Michy Batshuayi ligde 10 golü bulunuyor. Joshua King 4, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle takıma katkı sağladı.

8 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmeleri durumunda 28. haftada deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Sakatlıklar Jesus'u zorlayacak

Fenerbahçe'de 5 oyuncu derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Michy Batshuayi ve Joshua King'in bireysel tedavileri sürüyor. Ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olan Lincoln Henrique de kadroda yer almayacak. Sakatlığını atlatan Enner Valencia'nın durumu maç saatinde belli olacak.

Düdük Halil Umut Meler'de

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Kadir Sağlam görev yapacak.