Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor 14. randevuda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile 14. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertlilerin 7'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor. Alanyaspor ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 28 puanla 11. sırada bulunuyor.

Ligde 14. randevu

Alanyaspor, Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren karşılaştığı Fenerbahçe ile 14. kez mücadele edecek. Geride kalan 13 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler de 3 kez üstünlük sağlayabildi. 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 28 golüne, Akdeniz temsilcisi 14 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-0'lık skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Lincoln Henrique ve Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi ile Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Attila Szalai, forma giyemeyecek.

7 futbolcu sınırda

Fenerbahçe'de 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 27. hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 23 puan topladı. Rakip filelere 23 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 5 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz sezon Alanya'da oynanan maçta Fenerbahçe, rakibini 5-2'lik skorla yendi.

Mete Kalkavan düdük çalacak

Alanyaspor - Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.