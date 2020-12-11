Fenerbahçe, Imoco Conegliano'ya 3-0 mağlup oldu

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe Opet, B Grubu’ndaki üçüncü maçında İtalya’nın Imoco Volley Conegliano takımına 3-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi’nde ilk ayak karşılaşmalarını ikinci sırada tamamladı.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, B Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımına 3-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk ayak karşılaşmalarını ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, grubun ikinci etabını 26-28 Ocak 2021 tarihlerinde Fransa'da oynayacak.
Salon: PalaVerde
Hakemler: Wojciech Maroszek, Wim Cambre
Imoco Volley Conegliano: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Fahr, Egonu, Hill, De Gennaro (L) (Gennari, Caravello, Adams)
Fenerbahçe: Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Busa, Eda, Naz, Melis (L) (Cansu,Bahar,
Setler: 25-14, 25-19, 25-19
Süre: 71 dakika (21, 24, 26)