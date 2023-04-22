İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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