Fenerbahçe - İstanbulspor maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Eleme Turu'nda yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe'nin, İstanbulspor evinde oynayacağı mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Eleme Turu'nda yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin, İstanbulspor'u konuk edeceği mücadelede Volkan Bayarslan görev alacak.
Eleme Turu yarının programı ve hakemleri şöyle:
13:00 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Ali Palabıyık
13:00 MKE Ankaragücü - Tuzlaspor: Suat Arslanboğa
15:00 DG Sivasspor - Esenler Erokspor: Turgut Doman
17:00 Antalyaspor - Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu
19:00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Zorbay Küçük
21:00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan