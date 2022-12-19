İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe - İstanbulspor maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu'nda yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe'nin, İstanbulspor evinde oynayacağı mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.


Eleme Turu'nda yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin, İstanbulspor'u konuk edeceği mücadelede Volkan Bayarslan görev alacak.


Eleme Turu yarının programı ve hakemleri şöyle:


13:00 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Ali Palabıyık


13:00 MKE Ankaragücü - Tuzlaspor: Suat Arslanboğa


15:00 DG Sivasspor - Esenler Erokspor: Turgut Doman


17:00 Antalyaspor - Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu


19:00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Zorbay Küçük


21:00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan

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