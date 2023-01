Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yemeksepeti ile sponsorluk anlaşmasına imza attı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yemeksepeti ile forma sırt sponsorluk konusunda anlaşma imzaladı. Ülker Stadı'nda düzenlenen sponsorluk basın toplantısına Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı İdari Menajeri Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takım Kaptanı Olcay Çakır Turgut ve Yemeksepeti CEO'su Mert Baki katıldı. İlk olarak açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, Yemeksepeti ile olan birlikteliklerinin uzun yıllar devam edeceğini belirterek, “Başarılarıyla bizi gururlandıran kadın basket takımımızın forma sırt sponsoru konusunda Yemeksepeti ile birlikte olacağız. Yemeksepeti, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın sezon sonuna kadar resmi sponsoru olacak. Umuyorum ki birlikteliğimiz bu sezonla kalmayacak. Uzun yıllar devam edecek. Bu anlaşmada desteği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Danabaş: “Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum”

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da Yemeksepeti ile yaptıkları anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek, “Ülkemizde ve uluslararası arenada kadın basketbolunda marka olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız hem ligde hem Euroleague'de yoluna devam ediyor. Her branşta olduğu gibi kadın baskette de şampiyonluk hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında her başarı ayrı öneme sahip olacaktır. 2 gün önce takım Euroleague'de, Atina'da Olympiacos'a karşı farklı bir galibiyet elde etti. Euroleague'e tatsız başlangıç yapmıştık. Üst üste aldığımız 8 galibiyet ile lider durumdayız. Sezon sonunda camiamızı gururlandırmak istiyoruz. Özlemle beklediğimiz kupayı müzemize getirmek istiyoruz. Yolumuz uzun ve zorlu. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan taraftarı tribünlere bekliyoruz. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki: “Spora ve sporculara desteğimizi arttırarak sürdürmekte kararlıyız”

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki ise Fenerbahçe'ye sponsorluk anlaşması ile verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarına değinerek, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde sportif başarı artmasına kadınların her alanda eşit haklarla yer almasına önem veriyoruz. Kurumsal çalışmalarımızda geçmişten beri kadınlara yönelik projelere öncelik verdik. Spora verdiğimiz desteği arttırmak adına ana hedeflerimize bunu koymuştuk. Yemeksepeti olarak basketbol ve E-Spor sponsorluklarıyla önemli bir destek sağladık. Fenerbahçe E-Spor ile uzun süredir iyi bir ilişkimiz var. Her iki markaya da değer katacak. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı sponsorluğumuzu hepinize duyurmak ve işbirliği anlaşmasını imzalamak için burada bulunmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Başta basketbol olmak üzere spora ve sporculara desteğimizi arttırarak sürdürmekte kararlıyız. Çok sayıda kupa kazanan ve Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na Yemeksepeti olarak sponsorluk anlaşması ile destek verdiğimiz için heyecanlı ve mutluyuz. Bu anlaşmanın Yemeksepeti ve Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını diliyorum. Kulüp yöneticilerimiz ve oyuncularımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”