Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasını kaldırdı

Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup ederek seride 3-0 öne geçen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğunu 6. kez ilan etti. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi üçüncü müsabakasında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldiği Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-2 mağlup edip, seride 3-0 üstünlük sağlayarak 6. şampiyonluğuna ulaştı. Son sayının alınmasıyla büyük coşku yaşayan sarı-lacivertli oyuncular, maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Fenerbahçe'ye kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Maçın en değerli oyuncusu Vargas

Fenerbahçe Opetli oyuncu Melisa Vargas, müsabakanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı. Gizem Örge en iyi libero, Carneiro ise en iyi pasör ödülüne layık görülürken, en iyi orta oyuncu kaptan Eda Erdem Dündar, en iyi smaçör Fedorovtseva, en iyi pasör çaprazı da Vargas seçildi.

Eczacıbaşı Dynavit'te Saliha Şahin ise Misli.com özel ödülü aldı.