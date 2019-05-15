Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni final serisinde Çukurova Basketbol'u 80-68 yenerek seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe, şampiyonluk kupasını ulaştı.

Şampiyon Fenerbahçe kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Beşok ve TBF CEO'su Ömer Onan'ın elinden aldı. Kupa töreni sonrası takım başantrenörü Valerie Garnier ve oyun kurucu Ayşe Cora, şampiyonluk hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, “Çok zor bir sezon oldu. Çok mutluyuz. Hem Türkiye Kupası'nı kazandık hem de Türkiye Ligi'ni zaferle bitirdik. Bu demek oluyor ki bu sezonun şampiyonu biziz. Biz Fenerbahçe'yiz” dedi. Seri sonunda en değerli oyuncu ödülünü alan Birsen Vardarlı Demirmen hakkında da konuşan Garnier, “Birsen, Türkiye'nin en iyi oyun kurucusu. Kesinlikle sonuna kadar hak ettiği bir ödülü aldı. Tüm seri boyunca inanılmaz oynadı” şeklinde konuştu.

Taraftarlara da değinen Garnier, “Bu atmosferde oynamak oyuncular için de çok güzel. Onlar bizi desteklediği zaman işlerimiz daha kolay oluyor. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ayşe Cora: “Her şampiyonluğun ayrı bir hikayesi var”

Şampiyon takımın oyun kurucularında Ayşe Cora ise bu şampiyonluğun yerinin ayrı olduğunu belirterek, “Her şampiyonluğun ayrı bir hikayesi var. Bu seneye iyi başlamadık. İstemediğimiz bir şekilde başladığımız sezonda şampiyon olmak müthiş bir duygu Hem Türkiye Kupasını hem de ligi şampiyon olarak tamamladık. Çok mutluyuz” dedi. Taraftara da teşekkür eden Cora, “Hafta içi olmasına rağmen salonu doldurdular. Maç ayrıca erken saate oynandı. Onların enerjisi ile kazandık. Şampiyonlukta onlarında hakkı var” şeklinde konuştu.