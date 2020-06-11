Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleyen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerimizde kampa girdi.