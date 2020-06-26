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Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.


Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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