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Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Öte yandan sakatlıkları bulunan Kemal Ademi çalışmalarını takımdan sürdürürken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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