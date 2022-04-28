Fenerbahçe, kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.