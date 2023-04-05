İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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