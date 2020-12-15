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Fenerbahçe, Karacabey maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5.

turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'de ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Öte yandan Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Tolga Ciğerci, Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.


Fenerbahçe, 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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