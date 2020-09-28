Fenerbahçe, Karagümrük hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına start verdi. Dün oynanan Galatasaray derbisinde ilk 11'de forma giyen futbolcular günü izinli geçirirken, diğer futbolcular ise teknik direktör Erol Buut yönetiminde yapılan idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.