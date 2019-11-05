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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı. Antrenmanın basına açık bölümünde ise futbolcular istasyon çalışmaları yaptı.


Sakatlığı dolayısıyla Adil Rami takımdan ayrı düz koşu yaparken, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım tedbir amaçlı özel program dahilinde salonda çalıştı.

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