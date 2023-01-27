Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Antrenmanda Joshua King ve Bright Osayi-Samuel günü tedavi programları ile tamamladı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.