Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını 37 bin 909 taraftar izledi

Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasını Ülker Stadyumu'nda 37 bin 909 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı toplam 37 bin 909 taraftar takip etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımına destek oldu.