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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR'ı Fırat Aydınus

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Fırat Aydınus oldu.


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak.


Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Fırat Aydınus oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Suat Arslanboğa yer alacak.

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