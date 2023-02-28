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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman; sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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