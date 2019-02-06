İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında cuma günü saat 20.30'da İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.