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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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