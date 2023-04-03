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Fenerbahçe, KBSL'de yarı finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmayı 79-64 kazandı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmayı 79-64 kazandı. Sarı-lacivertliler, çeyrek final serisini 2-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı.



Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi


Hakemler: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Sezer Bor


Beşiktaş: Evans 27, Billings 16, Melek Uzunoğlu, İrem Naz Topuz 4, Elif Bayram 12, Kübra İmren Sevindik 5, Yağmur Kübra Taşar, Draşkiceviç


Antrenör: Aziz Akkaya


Fenerbahçe: Meesseman 14, Stewart 26, Vandersloot 20, Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın 5, Stokes 6, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 3, Gizem Başaran, Manolya Kurtulmuş


Başantrenör: Marina Maljkovic


1. Periyot: 16-16


Devre: 41-36 (Beşiktaş lehine)


3. Periyot: 56-57 (Fenerbahçe lehine)

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