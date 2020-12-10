İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Kedzierzyn-Kozle'ye 3-0 mağlup oldu

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Polonya’nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımına 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımına 3-0 mağlup oldu.



Salon: Azoty


Hakemler: Stefan Bernström (İsveç), Ricardo Ferreira (Portekiz)


Fenerbahçe: Hoag, Emre, Metin, Hidalgo, Vigrass, Ulaş, Hasan (L) (Nwachukwu, İzzet, Halil İbrahim, Ahmet (L), Hasan Sıkar)


Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle: Tonuitti, Sliwka, Kochanowski, Kaczmarek, Semeniuk, Smith, Zatorski (L) (Kluth, Banach (L), Staszewski, Prokopczuk)


Setler: 21-25, 20-25, 13-25


Süre: 77 dakika (27, 28, 22)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.