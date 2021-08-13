Fenerbahçe, Kim'i açıkladı

Fenerbahçe, daha önce anlaşıp İstanbul'a getirdiği Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Güney Koreli defans oyuncusu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!" denildi.