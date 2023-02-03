Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dünkü Adana Demirspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.