Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında karşı karşıya geleceği Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan güç ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.