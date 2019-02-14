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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü Atiker Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından üst sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenman tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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