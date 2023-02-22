Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Konyaspor ile 25 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman; 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.