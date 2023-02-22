İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Konyaspor ile 25 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Spor Toto Süper Lig 23.

Fenerbahçe, Konyaspor ile 25 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman; 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.