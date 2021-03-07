Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 13.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Mesut Özil'in tedavisine devam edildi. Sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş'ün de tedavisine başlandı.

Bu antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün özel uçakla Konya'ya hareket edecek.