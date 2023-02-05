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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın akşam sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Bu antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

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