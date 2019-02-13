İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Konyaspor mesaisine başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı A.Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda dün evinde Zenit'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde çalışan sarı-lacivertlilerde, Zenit mücadelesinde ilk 11'de oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda yaptıkları egzersiz hareketlerinin ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli oyuncular, U21 takımının da katılımıyla hücum ve defans organizasyonlarının ardından bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.


Fenerbahçe, A.Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.