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Fenerbahçe kupa hazrılıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda perşembe günü Ümraniyespor’a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda perşembe günü Ümraniyespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde salonda denge egzersizleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman tam sahada iki grubun dönüşümlü olarak yaptığı hücum ve defans organizasyonları ile tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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