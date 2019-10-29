Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Eleme Turu'nda yarın karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Konyaspor'u 5-1'lik skorla deviren Eleme Turu'nda yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak. Sarı - lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla birlikte Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçeli oyuncular, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek. Ardından otobüsle maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.

Öte yandan sarı-lacivertli kafile idman öncesi sahada dev bir Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.