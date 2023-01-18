Fenerbahçe, kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.