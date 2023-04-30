Fenerbahçe kupa mesaisine başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mayıs Çarşamba akşamı deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Dün akşam DG Sivasspor ile oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.