Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. Müsabaka boyunca etkili pozisyonlar üretemeyen sarı-lacivertli ekipte Cezayirli futbolcu Islam Slimani net pozisyonlardan yararlanamadı. Müsabakanın 68. dakikasında Skrtel'in VAR kararı ile kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan sarı-lacivertli ekip maçın geri kalan dakikalarında pek bir varlık gösteremedi. Ersun Yanal'ın öğrencileri aldığı bu skorla Türkiye Kupası'na veda etmiş oldu.