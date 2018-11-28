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Fenerbahçe maç saatini beklemeye başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5.

hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.


Ülker Stadyum Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Bu antrenmanla Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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