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Fenerbahçe, Melis Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, libero Melis Yılmaz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.


Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı liberomuz Melis Yılmaz 1 yıl daha bizimle. Çubuklu ile nice başarılar dileriz" denildi.


Fenerbahçe altyapısından çıkan ve A Takım'a 16 yaşında yükselen Melis Yılmaz, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Yılmaz, sarı-lacivertliler ise 2 kez Sultanlar Ligi, 2 kez de Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.

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